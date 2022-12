Oberlichter der Lutherkirche von Unbekannten beschädigt

Chemnitz - Unbekannte haben Fenster der Lutherkirche in Chemnitz beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, warfen die Täter vermutlich Feuerwerkskörper gegen die Oberlichter im Eingangsbereich der Kirche. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. In der Nacht zum Dienstag sollen in der Gegend mehrere explosionsartige Geräusche zu hören gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.