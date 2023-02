Oberhof - Das thüringische Oberhof wird wieder Ausrichter eines Skilanglauf-Weltcups. Das sagte Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter der deutschen Langläufer, der „Thüringer Allgemeine“ (Mittwoch). Demnach ist im vorläufigen Kalender des Weltverbandes Fis die Zeit vom 19. bis 21. Januar 2024 vorgemerkt. Eine Bestätigung des Termins beim Fis-Kongress im Frühjahr sei nur Formsache, sagte Schlütter. Oberhof hatte zuletzt im Dezember 2013 den Auftakt der Tour de Ski ausgerichtet. Danach wurden ausschließlich Biathlon-Wettbewerbe in der Arena am Grenzadler veranstaltet. In der nächsten Woche beginnen dort die Biathlon-Weltmeisterschaften.

Für die Titelkämpfe wurde das Stadion aufwendig umgebaut und bietet nun auch für die Langläufer gute Bedingungen. „Wir können nur wenige Tage nach dem Biathlon-Weltcup die komplette Infrastruktur nutzen und sparen damit erheblich an Kosten“, sagte Schlütter. Im kommenden Jahr sind die Biathleten vom 3. bis 7. Januar in Oberhof.