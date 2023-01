Von einer Sternwarte auf dem Insulaner aus können Hobbyastrologen seit vielen Jahren die Weiten des Weltalls betrachten. Zum Jubiläum verrät die Leiterin, was den Bau so besonders macht.

Berlin - Die Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Berlin-Schöneberg feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Seit der Eröffnung am 30. Januar 1963 wurde der Bau auf dem Insulaner von mehr als 1,5 Millionen Sternenguckern besucht, wie die Stiftung Planetarium Berlin mitteilte, zu der die Sternwarte seit 2016 gehört. In unmittelbarer Nähe, am Fuß des Trümmerbergs, eröffnete 1965 das Planetarium am Insulaner.

Geht es nach der Leiterin des Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, liegt in dieser „europaweit einzigartigen Kombination“ die Stärke: Gäste des Planetariums könnten gleich weiter in die Sternwarte wandern. „Und damit alle Vorzüge des künstlichen Himmels im Planetarium und der Beobachtung des echten Himmels in der Sternwarte auskosten“, sagte Staesche.

Im Laufe des Jubiläumsjahrs soll ein großes Spiegelteleskop nach einer einjährigen Reparatur für die Beobachtung von lichtschwachen Objekten wie Nebeln, Sternen und Galaxien zur Verfügung stehen, sagte Staesche weiter. Diese könnten durch den großen Bamberg-Refraktor, ein Linsenteleskop, nicht beobachtet werden. Das Jubiläum wird am 1. Februar mit einer kostenfreien Jubiläumsveranstaltung (ab 19.30 Uhr) im Planetarium gefeiert.