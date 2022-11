Naturkundemuseum in Gera ab Samstag wieder geöffnet

Gera - Das Geraer Naturkundemuseum ist ab Samstag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. „Nach 140 Tagen Unterbrechung öffnet das Museum für Naturkunde Gera wieder“, teilte das Haus am Montag mit. In der Zeit war nach Angaben des Museums eine neue Brandmeldeanlage installiert worden, nachdem die alte am 25. Juni während eines Gewitters zerstört wurde. In der Zwischenzeit war das Museum für den Besucherverkehr gesperrt, mit Ausnahme der Museumsnacht.

Die neue Ausstellung „Gezähmte Eilende - Die Weiße Elster und ihr Tal zwischen Greiz und Bad Köstritz“ soll die Gäste unter anderem mit Fotos aus dem Elstertal und Informationen zu Biber und Fischotter begrüßen. In einem weiteren Bereich der Ausstellung sollen die Mineral- und Fossilfunde des Elstertals präsentiert werden - darunter auch Gold.