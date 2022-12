Nachwuchs für die Elefantenherde des Leipziger Zoos

Leipzig - Ein Elefantenmädchen verstärkt die Herde der Dickhäuter im Leipziger Zoo. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe Elefantenkuh Thuza ihren Nachwuchs ohne Komplikationen auf die Welt gebracht, teilte der Zoo am Mittwoch in Leipzig mit. Auch die Mutter der 13 Jahre alten Elefantin Kewa und Thuzas Schwester Pantha sind bei der Geburt dabei gewesen. Das Elefantenjunge habe nach 650 Tagen Tragezeit kurz vor Mitternacht das Licht der Welt erblickt. Sie ist die Tochter des Elefantenbullen Voi Nam.