Nach Pleite: Werder will gegen Leipzig wieder punkten

Bremen - Nach der herben 1:6-Niederlage bei Bayern München sind die Fußballer von Werder Bremen am letzten Spieltag vor der WM-Pause gegen das nächste Spitzenteam gefordert. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenfünften RB Leipzig. Die Sachsen sind seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen und haben in der Champions League das Achtelfinale erreicht. Bei Werder fehlt der verletzte Abwehrchef Milos Veljkovic. Dafür steht WM-Fahrer Niclas Füllkrug wieder zur Verfügung und soll mit seinen Treffern für einen erfolgreichen Jahresabschluss sorgen.