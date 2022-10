Mutmaßlicher Dieb mit Autoreifen fpr 40.000 Euro gefasst

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein mutmaßlicher Dieb von Autoreifen im Wert von 40.000 Euro ist in Sachsen auf der Autobahn 17 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestellt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte sie die Reifen bei der Kontrolle eines Transporters am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz bei Bad Gottleuba-Berggießhübel. Der 28-jährige Fahrer war in Richtung Prag unterwegs. Die Reifen wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen gestohlen.