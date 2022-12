Motorradfahrer ohne Führerschein kollidiert mit Betonbake

Berlin - Ein Motorradfahrer ohne Führerschein hat in Berlin-Mariendorf einen Unfall gebaut, bei dem er und sein Beifahrer schwer verletzt worden sind. Der 38-jährige Fahrer war am Samstagabend mit dem 41-Jährigen auf der Ringstraße in Richtung Steglitz unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz hinter der Prühßstraße soll er demnach die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und rechts gegen eine Betonbake gekracht sein.

Fahrer und Beifahrer stürzten zu Boden und verletzten sich schwer. Das Zweirad rammte noch ein geparktes Auto und beschädigte es. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter. Wie die Beamten feststellten, besaß der 38-Jährige keinen Führerschein. Er habe nach Alkohol gerochen, zudem bestehe der Verdacht, dass er Drogen genommen haben könnte.