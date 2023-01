Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 53-Jährige war demnach in der Nacht zum Sonntag mit seinem Motorrad im mehrspurigen Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz unterwegs. Seinen Aussagen zufolge wechselte ein rechts neben ihm fahrender Autofahrer unvermittelt die Spur nach links. Daraufhin habe der 53-Jährige stark bremsen müssen und sei gestürzt. Der bislang unbekannte Autofahrer habe anschließend die Flucht ergriffen.

Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen an Schulter und Bein in ein Krankenhaus. Der Ernst-Reuter-Platz war an der Ausfahrt Hardenbergstraße zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.