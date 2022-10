Monopoly-Spiel bekommt neue Magdeburg-Edition

Magdeburg - Vom Brettspielklassiker Monopoly gibt es eine neue Magdeburg-Ausgabe. Neben den 22 Straßen seien viele Details des Spiels individualisiert und an Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt angepasst worden, sagte Florian Freitag von der Agentur polar 1 am Montag. So wurden unter anderem die Texte der Ereignis- und Gemeinschaftskarten verändert sowie Verpackung und Spielfeld mit Sehenswürdigkeiten der Stadt gestaltet. Auf einer Ereigniskarte heißt es zum Beispiel: „Sie sind für Stipendium an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg auserwählt worden. Ziehen Sie 200 Dollar ein.“

Laut Freitag liegen für die Edition bereits mehr als 3500 Vorbestellungen vor. Die städtespezifischen Monopoly-Versionen sind nicht neu. Zuletzt wurde eine Version für die Stadt Jena veröffentlicht. Monopoly ist eines der beliebtesten Brettspiele weltweit. Die Spielerinnen und Spieler müssen versuchen, ein Immobilienimperium aufzubauen und damit so viel Geld wie möglich zu verdienen.