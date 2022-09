Model Toni Garrn verkauft Kleidung für den guten Zweck

Berlin - Model Toni Garrn (30) will einige ihrer Kleidungsstücke für den guten Zweck verkaufen. In Berlin organisiert sie einen ziemlich ungewöhnlichen Flohmarkt: Der „Super Flea Market“ wurde am Donnerstagabend am Kurfürstendamm eröffnet. Verkaufen wollte Garrn dort auch eines der Kleider, die sie bei ihrer Hochzeit getragen hat, wie die Organisatoren bestätigten. Angeboten werden sollten etwa auch Kleidungsstücke von Karlie Kloss und Gigi Hadid. Das Geld soll an Garrns Stiftung gehen, mit der sie Projekte für Mädchen beispielsweise in Uganda und Ghana unterstützt. Der Flohmarkt läuft bis Sonntag, man muss dafür Tickets buchen. Zuvor hatten mehrere Medien über das Projekt berichtet.