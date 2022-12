Katastrophenschutz Ministerium: Warntag lief diesmal besser

Sirenen heulen, Handys fiepen, Anzeigetafeln wechseln die Beschriftung: An vielen Orten in Thüringen wurden die Menschen in Thüringen mit Warnungen kurz aus dem Alltag gerissen. Nur ein Probealarm, der offenbar besser lief als 2020.