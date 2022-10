Ministerin schlägt Ausweitung der Corona-Regeln vor

Potsdam - Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält wegen der steigenden Corona-Belastung eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen ähnlich wie in Berlin für sinnvoll. „Innerhalb einer Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg mehr als verdoppelt. Die Belastungen in den Krankenhäusern steigen spürbar an“, sagte Nonnemacher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Deshalb sei es an der Zeit, weitere Schutzmaßnahmen vorzubereiten. „Eine moderate Ausweitung der Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, wie Berlin sie jetzt erwägt, halte ich für ein geeignetes Mittel.“ Bisher gilt die Maskenpflicht in Brandenburg für öffentliche Busse und Bahnen.