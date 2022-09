Michael Kretschmer verleiht erste Waldbrand-Medaillen

Dresden (dpa/sn) - Bei einer Dankesveranstaltung auf der Festung Königstein (Sächsische Schweiz) werden am Freitag (18.00 Uhr) die ersten der neu gestifteten Waldbrand-Medaillen verliehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Michael Geißler (CDU), wollen sich bei Feuerwehrleuten, Angehörigen von Hilfsorganisationen und Bundeswehr sowie privat Engagierten für ihren Einsatz gegen die Flammen in der Nationalparkregion im August bedanken.

Die Staatskanzlei erwartet rund 1700 Gäste auf dem Felsplateau des Elbsandsteingebirges - auch aus Brandenburg, Tschechien, der Schweiz und Österreich.

Insgesamt sollen 3500 Einsatzkräfte und Freiwillige mit der kürzlich von Kretschmer gestifteten Auszeichnung geehrt werden, die bei der Bewältigung der großen Waldbrandlagen im Sommer in der Gohrischheide (Landkreis Meißen), in der Gemeinde Arzberg (Nordsachsen) oder in der Sächsischen Schweiz halfen. Sie müssen persönlich mindestens ganztägig vor Ort gewesen oder in den Katastrophenschutzstäben tätig gewesen sein. Weitere Ehrungen sollen am 30. September 2022 in Torgau (Landkreis Nordsachsen) folgen.