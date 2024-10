Merz will mehr deutsche Präsenz in Brüssel

CDU-Chef Friedrich Merz will Deutschland in Europa wieder sichtbarer machen.

Augsburg - CDU-Parteichef Friedrich Merz hat für den Fall eines Wahlsieges der Union eine größere Präsenz Deutschlands in der Europäischen Union angekündigt. „Wir werden uns in Zukunft wieder stärker in Europa engagieren“, sagte Merz beim Parteitag der bayerischen Schwesterpartei CSU in Augsburg.

Der zunehmende Protektionismus bei großen weltwirtschaftlichen Playern wie China und den USA zwinge Europa zu noch mehr Gemeinsamkeit aber auch zu noch mehr Wettbewerbsfähigkeit, sagte Merz. „Wir stehen gemeinsam vor den Herausforderungen, die sich jetzt durch den Protektionismus ergeben“, erklärte er.

Deutschland müsse in der EU wieder eine größere Rolle spielen. „Wir sind nicht allein in der Welt, aber die Welt wartet auf uns, auf unseren Beitrag. Dazu brauche es mehr Wachstum in Deutschland. Voraussetzung dafür sei eine Agenda 2030, die darauf abziele, dass sich Leistung und Fleiß lohne und dass Bürokratie verlässlich abgebaut werde.