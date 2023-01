Mehr neue öffentliche Toiletten in Berlin kostenfrei

Berlin - In Berlin sollen rund 50 weitere öffentliche Toiletten kostenfrei angeboten werden. Längerfristiges Ziel sei es, in Zukunft alle automatischen Toiletten in Berlin frei zur Verfügung zu stellen, erklärte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Dienstag. 50 der insgesamt 278 neuen öffentlichen Anlagen sind seit August 2022 bereits frei zugänglich. Nun soll das Angebot auf 100 aufgestockt werden.

Starke Inanspruchnahme, höhere Kosten: Der Test habe gezeigt, dass kostenfreie Toiletten häufiger genutzt wurden, es aber nicht zu auffällig vielen Fehlnutzungen käme, so die Senatsverwaltung. Die Betriebskosten dieser Toiletten seien aber höher als bei den Anlagen mit Kartenzahlung - wegen der stärkeren Nutzung und Vandalismus.

Öffentliche Toiletten seien elementarer Bestandteil einer lebenswerten Stadt, sagte Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). „Gerade Corona hat gezeigt, dass sie schlicht zur Daseinsvorsorge gehören - gerade für ärmere Menschen.“ Geplant ist eine Ausweitung auf alle Standorte mit entsprechender Finanzierung für den nächsten Haushalt.