Mehr Kinder und Personal in Sachsens Tageseinrichtungen

Kamenz - Die Zahl der in Kindertageseinrichtungen betreuten Mädchen und Jungen ist in Sachsen leicht angestiegen. Zum Stichtag 1. März 2022 waren es knapp 318.000. Das seien gut 1500 mehr als am 1. März 2021, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mit. Gleichzeitig stieg auch die Zahl des Personals in den Einrichtungen auf knapp 43.800 - das waren etwa 200 Menschen mehr als im Jahr zuvor. Für die Betreuung der Kinder standen 3072 Tageseinrichtungen zur Verfügung - 25 mehr als im Vorjahr.

Zudem wurden gut 6022 Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege von 1310 Tagesmüttern und Tagesvätern versorgt. Damit sank die Zahl der betreuten Kinder um knapp 600 und die der Tagespflegepersonen um 140.