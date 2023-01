Mehr als 530 Aussteller bei Messe „KarriereStart“ in Dresden

Dresden - Mehr als 530 Aussteller wollen sich in diesem Jahr auf der Messe „KarriereStart“ in Dresden präsentieren. Sie ist nach eigenen Angaben die größte Messe für die Themen Berufswahl, Jobsuche und Existenzgründung in Sachsen. Wie die Organisatoren am Freitag in Dresden mitteilen, enthält das Rahmenprogramm der Leistungsschau vom 20. bis 22. Januar mehr als 100 Vorträge. Auch Studenten sind angesprochen. Die Messe bietet auch Informationen zu Auslandsaufenthalten. Die Karrieremesse gibt es bereits seit 24 Jahren. 2022 waren 480 Aussteller und gut 24 000 Besucher in die Messehallen gekommen.