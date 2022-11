Mehr als 20.000 ukrainische Schüler in Niedersachsen

Medizinische Masken und Schultaschen hängen in einer Schulgarderobe.

Berlin - 20.455 ukrainische Schülerinnen und Schüler waren Ende Oktober an Niedersachsens Schulen gemeldet. Zu Beginn des Schuljahres hat die Zahl neuer Anmeldungen noch einmal einen deutlichen Sprung gemacht. Anfang September waren es mehr als 16.000. In Bremen waren zuletzt 1936 Schüler registriert.

Bundesweit scheint sich die Zahl ukrainischer Kinder und Jugendlicher an Schulen um die Marke von 200.000 einzupendeln. Die Kultusministerkonferenz (KMK) meldete am Mittwoch 197.268 Schüler. Die Länder melden die angemeldeten Schüler wöchentlich an die KMK.

Die meisten Schülerinnen und Schüler sind bisher in Nordrhein-Westfalen (37.504), Bayern (29.268) und Baden-Württemberg (27.814) untergekommen. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Der Zuwachs um rund 200.000 Schüler innerhalb weniger Monate stellt das durch Lehrkräftemangel belastete Schulsystem vor große Herausforderungen, wie Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände bereits Anfang Oktober bestätigt hatten.