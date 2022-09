MBC strukturiert um: Geissler alleiniger Geschäftsführer

Weißenfels - Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC aus Weißenfels hat seine Führungsetage neu strukturiert. Geschäftsführerin Elke Simon-Kuch wechselt nach sieben Jahren an die Spitze des aus zehn Personen bestehenden Beirats. Dadurch wird Martin Geissler alleiniger Geschäftsführer des Teams. Die kaufmännische und organisatorische Leiterin Ulrike Wölfel erhält Prokura und erweitert somit die Geschäftsführung. Das teilte der MBC am Dienstag mit.

„Wir haben als Club große Ziele und stehen vor den großen Herausforderungen der Zeit. Dafür brauchen wir alle Kräfte im Club und in den Gremien vereint für das gleiche Ziel. Ich blicke positiv auf die Zusammenarbeit mit Frau Wölfel in der neuen Konstellation. Zudem wird die Arbeit des Beirats jetzt auf ein noch höheres Level gehoben“, sagte Geissler. Der MBC startet am Sonntag bei den Towers Hamburg in die neue Bundesliga-Saison.