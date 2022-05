Mathias Rust: Friedensflug nach Moskau

Mathias Rust nach der Landung am Kreml

Moskau - Der schmale junge Mann im roten Overall steht wie vergessen in der weltbekannten Kulisse der Basilius-Kathedrale. Roter Platz, Moskau, 1987: Eben ist der 19-jährige Mathias Rust mit seiner einmotorigen Maschine vom Typ Cessna 172 P auf der Großen Moskwa-Brücke nebenan gelandet, langsam weitergerollt und direkt vor dem Spasski-Turm zum Stehen gekommen. Rust, geboren im niedersächsischen Wedel, hatte im Jahr zuvor seinen Pilotenschein gemacht und begonnen, ein großes Manifest für eine bessere, atomwaffenfreie Welt zu entwerfen, die er die „Idealgesellschaft Lagonia“ nennt. Wie eine große Familie sollen alle Menschen zusammenleben, ein Globus der Liebe soll die Erde sein. Nun lehnt er am Flugzeug, Uniformierte neben sich. Auslöser einer globalen Krise.