Massenkarambolage auf A1: Sperrung nach Stunden aufgehoben

Sittensen - Nach einer Massenkarambolage auf der A1 bei Elsdorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist die Vollsperrung am späten Samstagabend wieder aufgehoben worden. Etwa sechs Stunden war die Autobahn gesperrt, nachdem elf Autos in einem Stauende ineinander gefahren waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zuvor hatte ein Autofahrer im Starkregen die Kontrolle verloren. Durch die Vollsperrung der A1 ab der Anschlussstelle Bockel in Richtung Hamburg, war es zu einem kilometerlangen Stau am Samstagabend gekommen. Bei dem Unfall wurden 24 Menschen verletzt, zwei Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.