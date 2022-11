Mann wird in Bremen von Güterzug erfasst

Bremen - Ein durchfahrender Güterzug hat beim Bahnhof in Bremen-Walle einen 30-jährigen Mann erfasst und schwer verletzt. Der Mann war am frühen Samstagmorgen am Gleis unterwegs und wurde vermutlich vom Sog des Zuges erfasst und dann von einem Waggon weggeschleudert, teilte die Polizei mit. Den Notruf setzte der 30-Jährige selber ab. Mit Arm- und Beinverletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven war für eine Stunde gesperrt.