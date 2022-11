Mann in Unterkunft attackiert - 52-Jähriger festgenommen

Freiberg - Nach einem Streit zwischen Asylsuchenden in einer Unterkunft in Freiberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Aus welchem Grund die beiden Männer in der Nacht zum Freitag aneinandergeraten sind, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mit. Ein 40-Jähriger wurde schwer verletzt. Sein 52 Jahre alter Kontrahent wurde festgenommen und sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.