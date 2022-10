Wilkau-Haßlau - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) ist ein Transporterfahrer schwer verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache kam der 49 Jahre alte Fahrer des Transporters auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Lastwagen eines 32-Jährigen. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht