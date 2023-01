Mann bei Unfall mit Betrunkener in Berlin-Spandau verletzt

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist ein 55-jähriger Mann verletzt worden. Sein Wagen sei mit dem Auto einer linksabbiegenden betrunkenen Fahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nacht zu Samstag auf der Kreuzung Zitadellenweg und Am Juliusturm. Demnach wurden in beiden Autos die Airbags ausgelöst, der Mann klagte über Schmerzen in der Hand und im Brustbereich.

Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus, ebenso wie die 24 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens, die ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben war. Ein Atem-Alkoholtest habe bei ihr einen Wert von rund zwei Promille ergeben, hieß es. Die Frau wurde einem Bluttest unterzogen, Polizeibeamte beschlagnahmten ihren Führerschein.