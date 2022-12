Freiberg - Bei Arbeiten an Stromverteilerkästen auf einer Baustelle in Freiberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 33-Jährige am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Fachleute für Arbeitsschutz der Landesdirektion Sachsen haben gemeinsam mit der Polizei Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.