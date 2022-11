Mainzer Startelf gegen Wolfsburg zwei Positionen verändert

Mainz - Mit neuem Personal will Trainer Bo Svensson mit dem FSV Mainz 05 den zweiten Saison-Heimsieg in der Fußball-Bundesliga holen. Der Coach der Rheinhessen hat seine Startformation für die Partie gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach der jüngsten 2:6-Klatsche bei Bayern München auf zwei Positionen verändert. Für Leandro Barreiro rückt Dominik Kohr ins Mittelfeld. Im Angriff erhält Marcus Ingvartsen den Vorzug vor Jonathan Burkardt. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac verzichtete nach den zuletzt überzeugenden Leistungen seines Teams auf personelle Veränderungen.