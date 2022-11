Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet am Montag

Ein Stand auf einem Weihnachtsmarkt bietet Süßigkeiten wie Lebkuchenherzen zum Verkauf an.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte. Der Magdeburger Markt öffnet am Montag (17.00 Uhr) seine Stände, Halle zieht am Dienstag nach.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll 37 Tage lang bis zum 29. Dezember geöffnet sein. Neben einer Eislaufbahn wird es unter anderem eine Märchengasse, ein Riesenrad und ein Bastelhaus geben. Rund 140 Hütten sind geplant. Die Veranstalter rechnen mit ähnlich hohen Besucherzahlen wie vor der Corona-Pandemie. 2019 waren den Angaben zufolge mehr als 1,8 Millionen Menschen in der Adventszeit in die Innenstadt geströmt.

Mit dem Start des Weihnachtsmarktes erstrahlt in der Landeshauptstadt auch wieder eine Lichterwelt. Etwa 1,2 Millionen LED-Lampen leuchten in der Innenstadt und in den Stadtteilen. Einsparungen sollen dabei durch eine geringfügige Anpassung der Schaltzeiten erzielt werden.