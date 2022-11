Magdeburger Uni baut „Welcome Center“ als neue Anlaufstelle

Magdeburg - Auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg soll ein neuer Ort der Begegnung entstehen. Nach der Grundsteinlegung für das „Welcome Center“ am Mittwoch sollen in dem Neubau von 2024 an alle Betreuungs- und Serviceangebote gebündelt werden. Speziell richtet sich das Angebot der Hochschule zufolge an Studentinnen und Studenten aus anderen Ländern und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler.

Aktuell liegt der Anteil der aus dem Ausland stammenden Studierenden laut Uni bei 30 Prozent. Ziel des neuen Gebäudes sei es, durch die Konzentration universitärer Dienstleistungen dem Ruf eines „Campus der kurzen Wege“ noch besser gerecht zu werden. Zudem erhöhe sich die Attraktivität des Uni-Standorts Magdeburg, hieß es.

Im „Welcome Center“ werde außerdem eine weitere Stelle des Universitätsrechenzentrums eingerichtet. Das sei die Grundlage für eine moderne Infrastruktur fürs Lernen und Forschen. Das neue Zentrum wird als unterkellertes, zweieinhalbgeschossiges Gebäude mit viel Fensterfläche gebaut. Es soll mit dem 2010 errichteten „Campus Service Center“ verbunden werden und dessen Fläche um rund 1800 Quadratmeter erhöhen. Zu den Kosten machte die Universität zunächst keine Angaben.