Lotto Thüringen warnt vor falschen Inkasso-Briefen, Anrufen

Suhl - Die Thüringer Staatslotterie warnt vor betrügerischen Inkassoschreiben und Anrufen. In dem Mahnbrief werden die Empfänger aufgefordert, eine beträchtliche Schuldsumme an die „Inter Plus AG“ zu zahlen, wie Lotto Thüringen am Dienstag mitteilte. Dazu würden Kunden mehrfach täglich vermeintlich von der „Thüringer Staatslotterie“ angerufen. Die Lotterie wies darauf hin, dass die Anrufe nicht von ihr vorgenommen würden. Sie warnte vor dem Inkassobüro. Auf der Seite der Verbraucherzentrale Brandenburg steht das Fake-Inkassobüro aus Bad Elster auf der Schwarzliste.