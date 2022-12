Loipen im Oberharz werden bald gespurt

Wernigerode - Im länderübergreifenden Nationalpark Harz in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird alles für die Rodler, Skifahrer und Winterwanderer vorbereitet. Da es im Oberharz bereits geschneit habe und weiterer Schnee angekündigt ist, werde aktuell das Spuren der Langlaufloipen angegangen, teilte die Nationalparkverwaltung am Freitag in Wernigerode mit. Die von Braunlage und Wernigerode bereitgestellten Spurgeräte seien einsatzbereit und sollen bald in den Hochlagen unterwegs sein, hieß es.

Die Beschilderung sei bereits aufgestellt worden. Ziel sei, die Loipen so zu präparieren, dass sie immer möglichst bis zum Ende des Winters erhalten bleiben. Die Nationalparkverwaltung stellt eigenen Angaben zufolge bis zu 150 Kilometer Loipenstrecken in Höhenlagen zwischen 350 und 930 Metern bereit. Hinzu kommen demnach rund 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege.