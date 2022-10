Lkw mit Bierladung kracht in Stauende

Möckern - Beim Aufprall eines Lkw auf ein Stauende auf der A29 hat der Lkw-Fahrer schwerste Verletzungen erlitten. Der 39-Jährige war mit seinem mit Bier beladenen Laster am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. In der Nähe von Möckern (Landkreis Jerichower Land) fuhr er an einem Stauende an einer Baustelle ungebremst auf einen stehenden Lkw auf, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Dieser Laster wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Kleintransporter eines 41-Jährigen gedrückt. Der Kleintransporter fuhr dann gegen das Wohnmobil eines 66-Jährigen, das schließlich in die Seite eines weiteren Lkw prallte.

Die Autobahn war noch am späten Abend in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Wie lange die Sperrung noch andauern werde, sei noch unklar. Der 41-jährige Fahrer des Kleintransporters und der 66-jährige Wohnmobilfahrer seien leicht verletzt und nach kurzer Behandlung wieder entlassen worden.