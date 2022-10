Lkw in Industriegebiet in Flammen: 65.000 Euro Schaden

Rudolstadt - In einem Industriegebiet in Rudolstadt hat ein brennender Lastwagen in der Nacht auf Samstag einen hohen Schaden verursacht. Die Zugmaschine sowie ein leerer Anhänger standen aus zunächst unbekannter Ursache voll in Flammen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein weiterer Auflieger ohne Fracht wurde laut Polizei „in Mitleidenschaft gezogen“. In zwei nahen Firmengebäuden platzten aufgrund der Hitze die Fensterscheiben. Der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge rund 65.000 Euro betragen. Brandstiftung könne noch nicht ausgeschlossen werden, es deute aber vieles auf einen technischen Defekt hin, hieß es.