Lippert, Knop, Brinkbäumer: Neue „Riverboat“-Moderatoren

Leipzig - Bei der MDR-Talkshow „Riverboat“ heuern neben der angestammten Gastgeberin Kim Fisher gleich drei neue Moderatoren an. Wie der Sender am Mittwoch in Leipzig mitteilte, werden MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (55), Comedian Matze Knop (48) und Entertainer Wolfgang Lippert (70) im wochenweisen Wechsel neben Fisher durch die Talkshow führen. Fisher erklärte, sie freue sich „einfach wie Bolle“ auf ihre „neue Boygroup“.

Ende vorigen Jahres hatte sich Jörg Kachelmann vom „Riverboat“ verabschiedet. Zudem endete 2022 auch eine Kooperation mit dem RBB, in deren Rahmen Bestsellerautor Sebastian Fitzek ein knappes Jahr lang die Talkshow moderiert hatte.

Das „Riverboat“ zählt zu den Talk-Urgesteinen im deutschen Fernsehen. Voriges Jahr hatte es 30. Jubiläum gefeiert. Die Sendung war am 3. Januar 1992, damals noch unter dem Namen „MDR Club“, an den Start gegangen. 1994 wurde sie in „Riverboat“ umbenannt.