„Letzte Generation“ hängt Banner am Denkmal in Weimar auf

Weimar - Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar ein Banner aufgehängt. Außerdem verbanden sie am Freitag in der Früh der Goethe-Statue die Augen und der Schiller-Statue den Mund, wie die Polizei mitteilte. Ein zweites Banner wurde nicht mehr aufgehängt.

„Beide Schärpen tragen Aufschriften von bekannten Zitaten der beiden Dichter und Denker, jedoch in leicht abgewandelter Form“, so die Polizei. Bei Schiller stand demnach: „Wer nicht wagt, der darf nicht hoffen.“ Auf dem zweiten Banner war geschrieben: „Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“

Die Polizei erfuhr über eine Überwachungskamera von der Aktion und hing das Banner wieder ab. Sie ermittelt wegen zweimaligen Hausfriedensbruchs. Die drei Demonstranten erhielten einen Platzverweis. Die Statuen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt.

Seit Anfang 2022 blockiert die „Letzte Generation“ Straßen in Städten, um für eine radikale Klimawende zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen unter anderem in Museen, Stadien und Ministerien.