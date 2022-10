Laube mit Benzin übergossen: 58-Jähriger muss ins Gefängnis

Magdeburg/Haldensleben - Das Landgericht Magdeburg hat am Mittwoch einen 58-jährigen Mann wegen versuchten Mordes in zwei zusammenhängenden Fällen und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Angeklagte muss für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Gericht sei mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. Zuerst hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann in einer Gartensparte in Haldensleben eine Laube mit Benzin übergossen hat und diese anzünden wollte. In dem Gebäude befanden sich zu dieser Zeit zwei schlafende Personen, die vom starken Benzingeruch aufgewacht waren. Der Täter war daraufhin geflüchtet und wurde kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch Revision eingelegt werden.