Lastwagen rutscht Hang hinunter: Fahrer schwer verletzt

Eisfeld - Ein Winterdienstfahrzeug ist in der Nähe von Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) verunglückt, der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Lastwagen kam am Samstagabend in einer Kurve zwischen Waffenrod und Einsiedel von der Landstraße ab und rutschte einen Hang hinunter, wie der Polizeiliche Lagedienst am Sonntag mitteilte. Dabei wurde der Fahrer „schwer, aber nicht lebensgefährlich“ verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Es entstand demnach ein Schaden von rund 120.000 Euro, weil es sich um ein teures Sonderfahrzeug handelte. Warum der Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen“, hieß es weiter.