Laster fährt gegen Ast und verliert Ladung

Falkenstein/Zwickau - Ein Sattelschlepper ist in Falkenstein im Vogtland gegen einen Ast eines Straßenbaums gefahren und hat dabei einen Teil seiner Ladung verloren. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Der Schaden, der bei dem Unfall am Dienstag am Fahrzeug entstand, wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Um die Ladung aus Verpackungsmaterial wieder einzusammeln, musste die Straße zeitweise gesperrt werden.