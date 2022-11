Landtagspräsidentin gedenkt der Opfer der Novemberpogrome

Hannover - Niedersachsens neue Landtagspräsidentin Hanna Naber hat den Opfern der Judenvernichtung im Nationalsozialismus und ihren Nachfahren Unterstützung beim Gedenken an die Pogrome zugesichert. „Wir müssen und werden uns wehren, wenn jemand versucht, Geschehnisse wie die Novemberpogrome und die Schoah zu relativieren oder gar zu verleugnen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Landtag.

Mit Blick auf die NS-Zeit sagte Naber: „Wie wir uns verhalten hätten, kann niemand sagen. Wie wir uns heute verhalten, bestimmen wir jedoch selbst.“ Antisemitismus, menschen- und demokratieverachtende Haltungen seien auch heute weiterhin bis tief in die Mitte der Gesellschaft zu finden. Daher sei es die Aufgabe aller, niemals wieder solche Gewalt zuzulassen wie am 9. November 1938. Bei den Pogromen waren Juden in Deutschland verfolgt, ermordet und viele ihrer Häuser, Geschäfte und Synagogen zerstört worden.