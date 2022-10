Landkreisweite Polizeikontrollen im Jerichower Land

Burg - Bei einer mehrstündigen Kontrollaktion der Polizei im Landkreis Jerichower Land sind 46 ahndungswürdige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden. Zudem seien am Freitag elf Ordnungswidrigkeiten wie Handyverstöße und defekte Beleuchtungen zur Anzeige gebracht worden, teilte die Polizei in Burg am Samstag mit. Verstärkte Kontrollen des Autoverkehrs gab es den Angaben zufolge in Burg, Genthin, Möser und in Neuderben. Zudem sei ein Messwagen der Polizeiinspektion Stendal auf der B 107 im Einsatz gewesen, hieß es. Mit dem Verkehrsaktionstag wollte die Polizei eigenen Angaben zufolge unter anderem auf die Widrigkeiten der dunklen Jahreszeit und auf die Wichtigkeit korrekter Beleuchtung aufmerksam machen.