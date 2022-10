Landesregierung will Etat für 2023 verabschieden

Magdeburg - Das Kabinett in Sachsen-Anhalt will am Dienstag den Landeshaushalt 2023 verabschieden. Nach Angaben des Finanzministeriums liegt das Gesamtvolumen bei rund 13 Milliarden Euro. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise stellt sich das Land auf deutliche Mehrausgaben ein. Im Etat werden 2023 rund 30 Millionen Euro zusätzlich für die Versorgung der Landeseinrichtungen eingeplant. Für das laufende Jahr sind insgesamt 73 Millionen Euro für Kraftstoffe, Strom, Heizung veranschlagt. Nachdem die Landesregierung den Etatentwurf beschlossen hat, muss dieser noch durch das Parlament.