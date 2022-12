Landesregierung sieht bei Rente den Bund in der Pflicht

Ein älterer Mann zählt Geld an einem Tisch.

Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat offen gelassen, ob sie sich am Härtefallfonds des Bundes für bedürftige Rentner beteiligen wird. Man sehe den Bund in der „rentenrechtlichen Nachregulierungspflicht“, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag im Landtag. Die Landesregierung stehe im Austausch mit den anderen Ländern, diese Gespräche sollten fortgeführt werden.

Die Linksfraktion dringt auf eine Beteiligung des Landes an dem Fonds. Die bisher geplante Einmalzahlung von 2500 Euro könnte damit verdoppelt werden.

Durch den Härtefallfonds sollen Einmalzahlungen an Rentner an der Armutsgrenze ermöglicht werden, die bei der Überleitung der DDR-Renten ins bundesdeutsche System vor drei Jahrzehnten Ansprüche eingebüßt haben. Die Zahlungen sollen besondere Härten abmildern, sie sind nicht für alle betroffenen Personengruppen vorgesehen.