Landesrechnungshof stellt aktuellen Jahresbericht vor

Dresden - Der Landesrechnungshof von Sachsen stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Dresden den zweiten Band seines diesjährigen Jahresberichts vor. Die Rechnungsprüfer werfen dafür einen kritischen Blick auf die Umsetzung des Haushalts und die Ausgaben der Staatsverwaltung werfen. Von der Aufteilung in zwei Bände versprechen sich die Kontrolleure mehr Aktualität. Der erste Band wurde im Juli vorgestellt - darin wurde vor einem ausufernden Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 gewarnt. Die Rechnungsprüfer möchten mit ihrer Arbeit auf Missstände hinweisen und an den sparsamen Einsatz von Haushaltsmitteln erinnern. Der Bericht wird von Behördenchef Jens Michel und Kollegen vorgestellt.