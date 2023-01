Erfurt - Die Thüringer Landesforstanstalt hat Besucher von Wäldern vor herabstürzenden Ästen gewarnt. Vor allem in Waldgebieten ab einer Höhenlage von 600 Metern bestehe die Gefahr, dass einzelne Äste oder sogar ganze Baumkronen unter der Last der Eis- und Schneemassen brechen, teilte Thüringenforst in Erfurt am Montag mit. „Berücksichtigt werden muss auch, dass die Bäume bedingt durch drei Jahre Dürre deutlich an Vitalität verloren haben und instabil sein können“, sagte Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt laut einer Mitteilung. Wegen weiterer Schneefälle, die für diese Woche vorhergesagt sind, ändere sich an dieser Gefahrenlage vorläufig nichts.