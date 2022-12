Land plant Hilfen für Betriebe mit Öl- und Pelletheizung

Hannover - Niedersachsens Landesregierung will in der Energiekrise auch kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme greifen, die mit Öl oder Pellets heizen. Das kündigte eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover an. Zwar sei ein Versuch der Ministerpräsidenten, beim Bund dafür ein gesondertes Programm zu erwirken, gescheitert. Allerdings habe der Bund signalisiert, dass seine geplanten Wirtschaftshilfen von einer Milliarde Euro von den Ländern auch für diese Betriebe genutzt werden könnten.

Niedersachsen werde das in Härtefällen bei den betroffenen Unternehmen tun, sagte die Sprecherin. Die genauen Kriterien dafür erarbeiteten die Wirtschaftsministerien der Länder.

Private Verbraucher hingegen könnten demnach ebenso leer ausgehen wie Betriebe, die nicht unter die geplante Härtefallregelung fallen. Weil die Preissteigerungen bei Öl und Pellets je nach Zeitpunkt des Kaufs stark variierten, sei eine generelle Unterstützung schwierig, hieß es. Allerdings bestehe vom neuen Jahr an die Möglichkeit, eine Unterstützung über das Bürgergeld zu erhalten, wenn eine hohe Öl- oder Pelletrechnung die Haushalte stark belaste. Ob das Land diese Verbraucher noch darüber hinaus entlaste, werde derzeit noch geprüft.