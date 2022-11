Land gibt 5,5 Millionen Euro für Landesgartenschau 2028

Erfurt/Neustadt/Orla - Das Land unterstützt die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2028 in der Orlaregion zunächst mit 5,5 Millionen Euro. Ein entsprechender Förderbescheid wurde am Dienstag in Neustadt an der Orla übergeben. Mit dem Geld sollen Stadträume saniert, leerstehende Immobilien wiederbelebt und grüne Oasen angelegt werden, wie das Infrastrukturministerium mitteilte.

„Die Landesgartenschau wird die ganze Orlaregion nachhaltig positiv prägen“, erklärte Staatssekretär Torsten Weil. Erstmals wurde eine Landesgartenschau an eine ganze Region vergeben. Der Initiativkreis Orlaregion mit den Städten Pößneck, Neustadt an der Orla und Triptis hatte sich gegen sieben Mitbewerber durchgesetzt. Das Ausstellungskonzept mit vielen Veranstaltungen und die gärtnerischen Ideen versprechen einen hohen Erlebniswert für die Besucher, hieß es.

Die nächste Thüringer Landesgartenschau wird es 2025 in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) geben.