Lagerhalle in Wilhelmshaven brennt nieder

Wilhelmshaven - Eine Lagerhalle in Wilhelmshaven ist in der Nacht zum Freitag komplett niedergebrannt. Auch zwei angrenzende Gebäude, in denen sich ein Restaurant und eine Bar befanden, wurden stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Passanten hatten den Brand in der Halle am Ems-Jade-Kanal entdeckt und einer Polizeistreife, die dort gerade vorbeifuhr, gemeldet.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis morgens mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf zwei nebenstehende Gebäude aber nicht verhindern. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr hatte den Brand am Freitagmorgen gelöscht. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei erst einmal nicht nennen. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Ermittler der Polizei sollen den Brandort in den kommenden Tagen untersuchen.