Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden meldet sich mit einem Ausrufezeichen zurück im Aufstiegsrennen. Die Sachsen gewannen am Montagabend das Spitzenspiel gegen 1860 München auswärts mit 2:1 (0:1). Die Hausherren waren durch ein Tor von Albion Vrenezi (5.) früh in Führung gegangen. Nach einem über weite Strecken enttäuschenden Auftritt im ersten Durchgang drehten Stefan Kutschke (56.) und Dennis Borkowski (76.) die Partie. Den Schlagabtausch im Stadion an der Grünwalder Straße verfolgten 15.000 Zuschauer, darunter 1500 Dresdner.

Die Hausherren begannen mit viel Elan und setzten schläfrige Dresdner früh unter Druck. Infolgedessen unterlief Rechtsverteidiger Max Kulke im Aufbauspiel ein fataler Fehlpass. Vrenezi nutzte diesen für einen unwiderstehlichen Sololauf, den er mit einem tollen Abschluss krönte. Dresden agierte im Anschluss weiter fahrig. Erst eine kurzfristige Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Tobias Reichel (20.) ließ das bis dahin deutliche Kräfteverhältnis ins Wanken geraten. Notwendig geworden war die kurze Zwangspause, da der Dresdner Anhang Pyrotechnik und Rauchtöpfe abgebrannt hatte. Kapitän Tim Knipping (28.) verpasste danach die beste Chance der Gäste im ersten Druchgang.

Kurz nach dem Wiederanpfiff stand SGD-Torwart Stefan Drljaca im Mittelpunkt. Bei einem Kopfball von Leandro Morgalla (48.) tauchte der in der Kritik stehende Schlussmann hervorragend ab und hielt seine Mannschaft somit in der Partie. In einer Phase, in der sich das Geschehen zu beruhigen schien, kam Dresden durch Kutschke etwas überraschend zum Ausgleich. Der Treffer wurde auf dem Feld intensiv diskutiert, da in der Entstehungsphase ein Spieler der Hausherren verletzt auf dem Boden lag.

Nach dem Ausgleich lieferten sich beide Mannschaften einen offenen, körperlich intensiv geführten Kampf. Nach einer feinen Kombination brachte Borkowski die Sachsen in Front. Die Hausherren fanden nach diesem Nackenschlag nur schwer zurück in die Partie. Joker Marcel Bär (85.) vergab die letzte Ausgleichschance kläglich.

Dynamo-Trainer Markus Anfang wollte bei „MagentaSport“ nicht auf die schwache Anfangsphase eingehen, meinte nur, man sei 20 Minuten nicht ins Spiel gekommen und damit sehr unzufrieden. „Aber wie wir zurückgekommen sind und eine gute Leistung gezeigt haben, das war gut. Am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte der Coach. Torschütze Kutschke sprach von einem schönen Abend. „Wir waren in der Anfangsphase unsortiert, obwohl wir es besprochen hatten. Das müssen wir schnellstens aufarbeiten.“