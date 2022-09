Kunststiftung: Ausstellung mit Werken aus Arbeitsstipendien

Halle (dpa/sa) - - Film, Fotografie, Grafik, Literatur, Malerei oder Objektkunst: 22 Künstlerinnen und Künstler verschiedener Genre präsentieren in einer Ausstellung der Kunststiftung Sachsen-Anhalt ihre aus Arbeitsstipendien stammenden Werke. Nach der Eröffnung von „Durch die Tage, durch die Nächte“ am Montag wird die Schau bis 30. Oktober in den Stiftungsräumen in Halle gezeigt. Den Angaben zufolge befassen sich die Arbeiten mit persönlichen und gesellschaftlichen Ereignissen, etwa Krieg, Flucht, Umweltzerstörung oder psychischen und physischen Einschränkungen. Es gehe um Krisen und die Chance, in der Kunst ein Gegengewicht und neue Perspektiven zu finden, hieß es.